MioDottore rivela le tendenze della ricerca delle malattie nell’ultimo triennio

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 23 gennaio 2024) Panoramica sui trend 2021-2023 rilevati dalla piattaforma leader in Italia e nel mondo. Endometriosi la piùta. Forte ascesa dell’interesse per cervicalgia, disturbi del sonno, cataratta e linfedema. Roma, 23 gennaio 2024 -, la piattaforma di riferimento in Italia e a livello mondiale per la prenotazione online di visite mediche appartenente al gruppo DocPlanner,