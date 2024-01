Mindhunter | David Fincher sulla terza stagione | Ci abbiamo provato | ma Netflix non ha voluto

Il regista, che ha prolungato il suo contratto con il colosso dello streaming, ha parlato delle chance della terza stagione della serie ...That's the job of FBI agents Holden Ford and Bill Tench. They attempt to understand and catch serial killers by studying their damaged psyches. Along the way, the agents pioneer the development of ...Negli ultimi anni David Fincher ha lavorato in esclusiva per Netflix, realizzando i film Mank e The Killer e diverse serie tv di successo.