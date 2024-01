Minardo | 1 febbraio Crosetto in Parlamento su situazione Mar Rosso

(Di martedì 23 gennaio 2024) caption id="attachment 338796" align="alignleft" width="300" Guido/caption"Il ministroil primo disarà in Commissione Difesa per riferire sullain Mare sull'impegno del nostro Paese a tutela dei trasporti marittimi". Lo ha annunciato il presidente della commissione Difesa della Camera, Nino."Il ministro della Difesa - spiega- ha risposto positivamente ad una richiesta avanzata dal capogruppo del Pd Stefano Graziano e condivisa da tutti i colleghi della Commissione. Siamo consapevoli dellaestremamente delicata e desideriamo che la missione italiana nel Marabbia il massimo sostegno parlamentare". L'audizione del ministro della Difesa è stata fissata per ...

Giancarlo Minardi ha lanciato un importante campanello d'allarme su quella che sarà la competitività della RB20 nella prossima stagione.Sempre meno Spagna nella Scuderia Ferrari, Inaki Rueda non fa più parte del progetto F1 e lo sponsor Estrella Galizia lascia per approdare in McLaren ...Gli autobus di Amat si fermeranno ancora. I sindacati hanno annunciato una nuova mobilitazione di otto ore per il prossimo 21 febbraio.