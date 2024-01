Milei sbarca in Italia | quando sarà l’incontro con Meloni

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 23 gennaio 2024) Argentina: Javierprepara una visita ad alto impatto geopolitico in Israele, dal Papa e dallaJavierarriverà a Tel Aviv il 6 febbraio e due giorni dopo incontrerà il Papa e il primo Ministro, Giorgia. Il presidente argentino, ha detto ieri il premier a Quarta Repubblica, “dovrebbe essere a Roma ai primi di febbraio. Io sono stato il primo leader che ha sentito in Europa, è sicuramente una personalità affascinante”. Intanto l’Onu vuole partecipare alla discussione sul suo progetto di riforma nel Parlamento argentino. Le Nazioni Unite hanno infatti chiesto di poter partecipare ai dibattiti in corso nel Parlamento argentino sulla legge omnibus presentata dal presidente Javiera dicembre. La richiesta formale è del rappresentante regionale per il Sud America dell’Ufficio ...