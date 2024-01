Milan | verso il Bologna | allenamento e partitella | Serie A News

Calciomercato Milan - Marco Pellegrino verso la Serie B Marco Pellegrino potrebbe lasciare il Milan in questa finestra di Calciomercato invernale direzione Serie B, ecco il club interessato… Il Milan sta ... (dailymilan)

Verso Milan-Bologna - nessun ritorno a San Siro per Alexis Saelemaekers Verso Milan-Bologna, potrebbe non esserci il ritorno a San Siro per Alexis Saelemaekers. Il motivo Milan al lavoro per preparare al meglio la ... (dailymilan)

Bologna - verso il Milan : Saelemaekers in dubbio Supercoppa Italiana questa sera, ma i fari sono puntati anche sulla prossima giornata di Serie A. Sabato 27, alle ore 20.45, il Milan ospiterà... (calciomercato)

Milan - individuato il primo colpevole per gli atti di razzismo verso Maignan Sarebbe stato individuato il primo colpevole degli atti di razzismo verso Mike Maignan durante Udinese-Milan (pianetamilan)

Milan - Di Canio duro sul razzismo verso Maignan : “Fatelo ora co****ni” Paolo Di Canio, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a quanto accaduto a Mike Maignan in Udinese-Milan (pianetamilan)