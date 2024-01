Milan | rivoluzione Dazn | una partita di Serie A in chiaro e…

(Di martedì 23 gennaio 2024), arriva ladi: dalla stagione 2024/25 unadiA sarà trasmessa ine non solo… Dalla stagione 2024/25 sarà possibile vedere ilo unadiA in, senza dover sottoscrivere un abbonamento a pagamento. Basterà, infatti, essere registrati su. E’ questa la grande novità della piattaforma digitale, che che detiene i diritti per trasmettere le partite diA fino al 2029. C’è, però, anche un altro grande cambiamento: gli highlights saranno scelti e individuati dall’IA, una svolta storica per il calcio italiano… Sono queste alcune delle novità, introdotte dal CEO per l’Italia di, Stefano Azzi, che ...

Attaccante cercasi in casa Milan , per trovare una soluzione in più a Olivier Giroud e Luka Jovic. Il Diavolo avrebbe voluto ingaggiare Serhou ... (liberoquotidiano)

Sulla Borsa di Milano e sulle altre borse europee non è possibile, per ora, fare quello che d... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti (ilfoglio)

...Giovanni Simeone during the Italian Super Cup final football match between Napoli and Inter... È una vera e propriache, si spera, possa avere ripercussioni sul futuro del club e della ...Ladi gennaio annunciata da Danilo Iervolino, Presidente della Salernitana , per ... L'ex centravanti del, potrebbe essere prelevato con un indennizzo minimo per via della scadenza ...Milan, tra i numeorsi nomi accostati ai rossoneri per il reparto difensivo, andiamo a parlare di quello probabilmente più semplice da raggiungere.Anche il Corriere dello Sport conferma l'ipotesi di scambio Ikoné-Belotti. Nel parlare della possibile rivoluzione in casa giallorossa dopo l'arrivo di Daniele De Rossi, il ...