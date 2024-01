Milan | Olivier Giroud da record | 100 assist in carriera

Buone notizie in casa Milan : dopo la febbre che lo aveva fermato nei giorni scorsi Olivier Giroud ha svolto l’allenamento in gruppo Dopo la vittoria ... (dailymilan)

Il Milan sta lavorando per il rinnovo di contratto di Olivier Giroud , ma per l’attaccante francese c’è una condizione da rispettare… Il Milan viene ... (dailymilan)

Concorrenza del West Ham per uno degli obiettivi dichiarati del Milan. Ora i rossoneri rischiano di essere sorpassati dai rivali.Parlare con calma significa che il Milan contempla per lui tutti gli scenari. Certo, anche quello di tenerlo con sé, ipotesi tutt'altro che scontata dopo aver assistito ai primi mesi di Luka in ...Oltremanica riferiscono di un interesse concreto del Diavolo per l'acquisizione del centravanti, ma c'è una smentita forte ...