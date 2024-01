Milan | insulti razzisti a Maignan | arriva la risposta del ministro dell’Interno

(Di martedì 23 gennaio 2024), dopo l’episodio dinei confronti di Mike, èta la presa di posizione da parte del2024, ancora a parlare di razzismo nei campi da calcio. Questa volta però, i brutti fatti non hanno colpito solamente il povero portiere delMike, hanno colpito anche noi, tifosi, giornalisti, cittadini. Sì, perché al termine della bella partita, macchiata da questi episodi, tutto il mondo del calcio e non solo, si è schierato a sostegno del numero 1 francese. E quando diciamo tutti, sì, proprio tutti. Dai compagni di squadra, agli avversari, passando per le istituzioni… Uno su tutti, ilMatteo Piantedosi, che ha voluto ...

Gli attacchi al premier si susseguono con cadenza quotidiana e il pd ha perfino usato il caso deglirazzisti a Mike Maignan, il portiere delche ha lasciato il campo a Udine, per ...'Siamo tutti Maignan. No al razzismo". La Lega di Calcio a 8 scende in campo contro ogni discriminazione. Dopo gli spiacevoli episodi di Udinese -, con il portiere rossonero vittima dirazzisti, la Lega di Calcio a 8 ha deciso di aprire la settimana di Coppa Italia con uno striscione simbolico, per manifestare la propria vicinanza ...Così, in una intervista alla Gazzetta dello Sport, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sul caso dei cori razzisti contro il portiere del Milan Maignan. È già intervenuto in qualche modo sul ...Roma, 23 gen. (askanews) – Il caso degli insulti razzisti a Mike Maignan nella partita di calcio Udinese-Milan “deve farci riflettere sulla necessità di rendere ancora più efficaci le sanzioni per col ...