Milan | chi è Tosin Adarabioyo | l’identikit del difensore che piace a Moncada

Leggi su dailymilan

(Di martedì 23 gennaio 2024) Ilè alla ricerca di uncentrale e i rossoneri stanno pensando a: chi è ilche? Nel corso di questa sessione di calciomercato ilè alla ricerca di un rinforzo in difesa e tra i nomi seguiti dac’è quello di, di proprietà del Fulham. Classe 1997, nato a Manchester in Inghilterra,è uncentrale moderno, dotato di un gran fisico (altro 1,97m) ma anche veloce e con una buona tecnica. Cresciuto nelle giovanili del Manchester City, nel 2016 ha fatto il debutto in prima squadra con Pep Guardiola in FA Cup e Champions League. I Citizens decidono quindi di mandarlo in ...