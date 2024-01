Milan | Bennacer e Chukwueze in Coppa d’Africa Come stanno andando?

(Di martedì 23 gennaio 2024), Ismaele Samuelin: eccole loro nazionali e quando potrebbero tornare Se fino ad un mese fa, prima della partenza per disputare la, temevano che le assenze di Ismaele Samuelavrebbero avuto un impatto negativo sulla stagione del, ci sbagliavamo. Certo l’importanza di entrambi i giocatori, impegnati rispettivamente con l’Algeria e la Nigeria, è fondamentale per la rosa di Stefano Pioli, anche al netto dei numerosi infortuni. Se, però, si vuole guardare il bicchiere mezzo pieno, la mancanza dici ha fatto scoprire un nuovo Yacine Adli, nel ...

Nuovo infortunio in casa Milan, ansia per Bennacer Dopo la lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro rimediata nel derby d’Europa dello scorso 10 ...Il Milan si muove sul mercato con decisione, ma tra le certezze e le incognite, la squadra di Stefano Pioli affronta una fase cruciale per il proprio futuro. La difesa è al centro delle attenzioni, ...Impegnato in Coppa d'Africa, Ismael Bennacer salterà la seconda gara di fila con l'Algeria. Colpa di un problema agli adduttori risalente ad alcuni giorni fa: per lui niente Mauritania in una sfida ch ...