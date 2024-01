Michelle Hunziker torna con il suo show | «Ci sarà parodia di Terra Amara»

(Di martedì 23 gennaio 2024) Nel corso di una recente intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni,ha spaziato nei meandri della sua vita, sia professionale, sia privata. Partendo dalla prima, la donna ha menzionato il ritorno del suo formatImpossible, che giunge alla sua terza edizione. Dopo «Impossible» e «Impossible & Friends», infatti, la donna è pronta are sul piccolo schermo con tre nuovi appuntamenti inediti con il format.ha fatto qualche spoiler in merito a quello che succederà nel suo, in relazione agli ospiti e ad alcune esibizioni che ci saranno. Inoltre, la conduttrice ha parlato anche dei look che indosserà. Oltre che parlare di lavoro, però, lasi è soffermata anche ...

Michelle Hunziker sta per compiere 47 anni ed è più in forma che mai. I festeggiamenti per il compleanno che sarà domani, 24 gennaio, sono per ora ... (leggo)

Manca sempre meno alla terza edizione di Michelle Impossible, il one woman show di Michelle Hunziker in onda su Canale 5. Si tratta di tre nuovi ... (liberoquotidiano)

Un primo bacio in pubblico . amore vero, per Michelle Hunziker ed Alessandro Carollo, che non si nascondono più. Tanto che davanti ai foto grafi si ... (liberoquotidiano)

Michelle Hunziker sta per compiere 47 anni ed è più in forma che mai. I festeggiamenti per il compleanno che sarà domani, 24 gennaio, sono per ora segreti, ma potrebbero comprendere la figlia Aurora ...Michelle Hunziker e Alessandro Carollo, primo bacio in pubblico. Ad immortalare il momento d'amore è il settimanale Chi. La coppia è stata paparazzata durante la ...Michelle Hunziker, 47 anni, ha svelato il segreto del suo lato B: “Mi alleno tre volte a settimana, faccio tanti squat”.