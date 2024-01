Michelle Hunziker svela il segreto del suo lato B e confessa | “L’età anagrafica non mi pesa”

(Di martedì 23 gennaio 2024) Cheami lo sport è cosa nota: dal karate alla palestra, la showgirl non ha mai nascosto che uno dei suoi hobby preferiti sia proprio l’allenamento. Vicina al suo compleanno, che sarà domani 24 gennaio 2024, la conduttrice ha rilasciato un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni nella quale hato ilper mantenere un fisico statuario a quasi 47 anni. “La cosa strana è che non mi rendo conto del tempo che passa.non mi, almeno per ora – ha esordito –. Prima o poi arriveranno gli ‘acciacchi’ e quelli sì, li temo un po’. Ma il mioè la costanza”. Poi, la showgirl ha condiviso la sua routine di allenamento, spiegando come faccia a mantenersi tonica: Mi alleno tre volte alla settimana, se riesco anche ...

