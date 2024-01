Michelle Hunziker svela il segreto del suo lato B e confessa | “L’età anagrafica non mi pesa”

(Di martedì 23 gennaio 2024) La showgirl, quasi 47 anni, continua a mantenersi in forma non saltando mai il suo appuntamento con la palestra: “Mi alleno tre volte a settimana, faccio tanti squat”. L'articolo proviene da DireDonna.

La showgirl ha festeggiato il compleanno insieme al suo team alle tre del mattino dopo aver staccato dal lavoro. Il primo a farle gli auguri è stato il compagno Alessandro Carollo ...La nostra amata Michelle Hunziker ha festeggiato ieri il suo compleanno. Lo ha fatto sfoggiando il suo miglior sorriso, in compagnia delle persone più care, che per l'occasione le hanno organizzato un ...Che bella sorpresa ieri sera per Michelle Hunziker che tornata a casa ha scoperto una festa organizzata per il suo compleanno. Ecco chi c'era ...