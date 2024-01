“Mi tremano le mani” | Perla contro Beatrice al GF ma rifiuta il faccia a faccia – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 23 gennaio 2024) Dopo le discussioni conVatiero e Greta Rossetti, Stefano Miele ha fatto risvegliare gli animi assopiti nella Casa del Grande Fratello. Proprio la ex di Mirko Brunetti si è arrabbiata pure conLuzzi. “Mile”,al GF Come spesso accade nella Casa del Grande Fratello, pulizie e lavaggio... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.