“Mi mandano soldi e in cambio vogliono essere ignorati | sono una ‘dominatrice finanziaria’ | così guadagno migliaia di dollari a settimana” | la storia di Hope Vicious su Business Insider

(Di martedì 23 gennaio 2024) Cosa sia la “dominazione finanziaria” ce lo spiega, nome d’arte di una 30enne che ha raccontato la sua. Per capire cosa faccia esattamente, occorre partire dal principio: “Quando avevo 18 anni vivevo in un appartamento molto costoso. Decisi di iniziare a usare la webcam per filmare contenuti espliciti e venderli con l’obiettivo di pagare le bollette. Ho continuato per due anni circa, ma non mi piaceva, quindi ho ricercato altri tipi di “perversioni” e ho trovato la dominazione finanziaria: sembrava troppo bello pervero“. In poche parole, spiega, si tratta di “clienti in posizioni di potere, amministratori delegati, capi d’impresa, che si sottomettono a me attraverso il denaro”. Come? “Mi...