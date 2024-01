Meteo | torna la primavera con temperature anomale oltre la media | 20 gradi al Sud | caldo fino febbraio

E’ in arrivo anche in Italia l’ aria artica che sta affluendo su gran parte d’Europa con un rapido peggioramento del tempo . Secondo Antonio Sanò, del ... (feedpress.me)

Nord: Condizioni di tempo stabile, il cielo però si presenterà più coperto al Nordest e in Liguria. Torna la possibilità di nebbie. Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo a tratti molto ...L'inverno viene messo "in pausa": torna il sole e le temperature si rialzano ... si aprirà "una lunga fase caratterizzata da stabilità atmosferica sull'Italia, con tempo spesso soleggiato, al più a ...Previsioni meteo nelle Marche per i prossimi giorni: occhio alle gelate previste anche nella zone di pianura in tutta la regione. Per domani, mercoledì 24 gennaio 2024, previsto cielo sereno ...