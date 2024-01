Meteo Lazio | le previsioni nelle principali città

(Di martedì 23 gennaio 2024)per oggi: Quali sono leche suggeriscono dagli esperti del settorevariedella Regione? Ecco che cosa è previsto sul. Controlliamo come sempre i datitramite l’ausilio fornito da il.it: le news sul clima di oggi a Viterbo Martedì 23 Gennaio: generali condizioni di cielo poco nuvoloso o velato, temperatura minima di 2°C e massima di 12°C. In particolare avremo nuvolosità innocua al mattino, cielo poco nuvoloso o velato al pomeriggio, cielo sereno alla sera. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 12°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 3 sarà di 2°C. I venti saranno deboli da Nord-Nord-Est al ...

