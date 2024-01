Meteo | i Giorni della Merla portano sole e “caldo”

Le feste stanno volgendo al termine, e in questi giorni il meteo sembra averci donato qualche giorno di tregua e stabilità, con temperature non ... (ilcorrieredellacitta)

Nei prossimi giorni una poderosa bolla anticiclonica, ovvero un vasto promontorio di alta pressione di origine africana, invaderà sempre più il nostro Paese, influenzandone notevolmente le condizioni ...Stefano Ghisu di 3bmeteo.com: “poche novità sul fronte meteorologico almeno per il prossimi 7 – 10 giorni, caratterizzati da una nuova progressiva e imponente rimonta anticiclonica da Ovest, con tempo ..."Grande stabilità e temperature sopra la media": queste le previsioni di Stefano Ghisu, meteorologo di 3bmeteo.com, per i prossimi 7-10 giorni in Italia. L'anticiclone dominante porterà tempo in ...