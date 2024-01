Meteo | arriva l’anticiclone africano | temperature su fino ai 20 gradi

(Di martedì 23 gennaio 2024) Dopo l’ondata di freddo artico degli ultimi giorni, in arrivo sull’Italia un maxi anticicloneche porterà caldo anomalo da Nord a Sud conin rialzoa 10°C oltre la media e condizionistabili. Già a partire dalle prossime ore la situazionerologica sembra destinata a cambiare drasticamente con un aumento dellein tutta Italia. Lorenzo Tedici,rologo del sito www.il.it conferma che le anomalie saranno più marcate in montagna ed al Centro-Sud e questo anticiclone sarà ‘temibile’ in quanto porteràtroppo elevate per le nostre montagne.Leggi anche:, dal gelo al: nei giorni della merla attese ...

Ecco i dettagli. Meteo, previsioni: che tempo farà nei prossimi giorni con l'arrivo dell'Anticiclone Allontanandosi dall’Italia la perturbazione in transito porterà domani le ultime piogge al Sud per ...Statali, in arrivo oltre mille posti a tempo indeterminato nei ministeri. Dalla Difesa all'Agricoltura sono circa 1.110 i posti a tempo indeterminato che vengono messi a bando in diversi ministeri, e ...Il Commissario Ricciardi 3: le riprese in partenza a marzo a Taranto Il Commissario Ricciardi 3 tornerà in televisione. La fiction con ...