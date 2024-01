Meta si adegua alle disposizioni Ue | da marzo gli utenti potranno gestire la condivisione delle proprie informazioni tra i vari servizi

(Di martedì 23 gennaio 2024) Cambiano alcune regole nell’utilizzo dei. La nota impresataria di Facebook, Instagram, Whatsapp e Messanger, siUe a partire da2024. Agliche utilizzano Instagram e Facebook nell’Unione europea, nel SEE – spazio economico europeo – e in Svizzera verranno offerte diverse scelte su comeleesperienze sui. Ma come funziona ora? E aglicosa cambierà? Nelle prossime settimane -come informain una nota- tutti gliriceveranno notifiche che li informeranno sulla loro possibilità di scegliere se desiderano condividere le ...

Meta apporta modifiche per conformarsi al Digital Market Acts, il nuovo regolamento europeo sui mercati digitali ...Violare il Gdpr europeo può costare caro: chi non si adegua può arrivare a pagare fino al 4% di fatturato globale annuo. In particolare Meta si è vista infliggere il 57,6% totale delle multe ...Meta apporta modifiche per conformarsi alle regole Ue, il Digital Market Acts (Dma) che sarà in vigore da marzo. Agli utenti di Instagram e Facebook in Europa verrà offerta la possibilità di scegliere ...