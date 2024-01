Mercato Fiorentina | la verità su Belotti-Ikonè e altra cessione a sorpresa

(Di martedì 23 gennaio 2024) Ildellapotrebbe entrare nel vivo nel corso dei prossimi giorni. Occhi puntati sul possibile scambio: situazione da monitorare attentamente in vista delle ultime due settimane di calcioPiede sull’acceleratore e massima attenzione al possibile scambiosull’asse Roma-. Come confermato dai colleghi di Sky Sport, la Roma sarebbe disposta a mettere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Il Mercato del Cagliari potrebbe decollare definitivamente in vista della prossima settimana. Come confermato nelle ultime ore, gli isolani ... (serieanews)

non si offendano nemmeno Vargas o Strefezza ma credo che al momento l'unico sorriso che riguarda gli esterni viola è il ritorno ormai imminente di Nico Gonzalez, questo alla luce dei giocatori che la ...Vagnati ha trovato l’accordo con Angelozzi per il passaggio al Frosinone di Demba Seck, dopo che nei giorni scorsi aveva prestato N’Guessan alla Ternana. Già oggi il senegalese arriverà nel Lazio per ...Alcuni di essi provengono dalla Lazio e dalla Fiorentina, che si sono mostrate molto interessate in chiave mercato estivo. Se ciò sia vero o meno non si sa. Quello di cui si è certi è che queste ore, ...