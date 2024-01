Mercato Fiorentina | la verità su Belotti-Ikonè e altra cessione a sorpresa

(Di martedì 23 gennaio 2024) Ildellapotrebbe entrare nel vivo nel corso dei prossimi giorni. Occhi puntati sul possibile scambio: situazione da monitorare attentamente in vista delle ultime due settimane di calcioPiede sull’acceleratore e massima attenzione al possibile scambiosull’asse Roma-. Come confermato dai colleghi di Sky Sport, la Roma sarebbe disposta a mettere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Rodriguez, e non solo . Con la trattativa per l’arrivo dell’esterno offensivo uruguayano in dirittura d’arrivo, la Fiorentina continua a mantenersi ... (europa.today)

"Ci saranno delle entrate ma non ci facciamo prendere per la giacca" FIRENZE - "Il mercato è un momento sempre particolare, si lavora tanto la ... (ilgiornaleditalia)

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è sempre vigile sul mercato. La società azzurra, dopo Mazzocchi, Traoré e Ngonge, ha praticamente chiuso anche per Dendoncker. Ma non finirà qui. Ne ha parlato il ...Il classe 2000 ha collezionato sin qui 20 presenze condite da tre assist. Come riporta l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la società biancoceleste avrebbe già presentato alla Dea la prima ...Da un lato Vincenzo Italiano che avrebbe certamente gradito l'arrivo di (almeno) un rinforzo sugli esterni d'attacco fin dall'inizio del mercato invernale. Dall'altra la Fiorentina che, per dinamiche ...