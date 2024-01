Mercato del Lavoro | in ascesa le professioni digitali | ma si ricercano ancora operai | medici | ingegneri ed addetti alla ristorazione

Leggi su italiasera

(Di martedì 23 gennaio 2024) Come hanno rilevato più studi, in relazione all’anno che ci ha appena lasciato, ildelitaliano ha di che rallegrarsi, grazie alle 520 mila unità di personale in più che, stand a quanto registrato e diffuso dall’Istat, ha finalmente trovato un’occupazione nel corso dell’anno. Ma non solo, altre buone notizie riguardano l’aumento dell’occupazione femminile – tuttavia ancor al di sotto della media europea – l’incremento dei contratti a tempo indeterminato e la diminuzione dei lavoratori a termine., sebbene il digitale continui a crescere, nel nostro Paese c’ègrande richiesta per lepiù ‘comuni’ Del resto non è certo un mistero, il fatto che il nostro sia ormai ritenuto un Paese anziano, e dunque non deve sorprendere il fatto che i nuovi assunti over 50 (grazie ...