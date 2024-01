Mercato automobilistico | positivo il bilancio 2023 in Campania Coppola | Ma la svolta green è ancora lontana

(Di martedì 23 gennaio 2024) Si è chiuso positivamente ilinnell’anno che ci siamo appena lasciati alle spalle. Secondo l’ultimo numero del bollettino statistico Aci, Auto Trend, nelinle vetture nuove iscritte per la prima volta al Pubblico Registro(PRA) sono state 61.457, l’11,4% in più rispetto al 2022. Le “prime iscrizioni” a Napoli si sono attestate a quota 27.984, pari ad un incremento del 10,4% su base annua. In, la provincia con il trend migliore è quella di Benevento (+16,7%), a Salerno invece si è registrato l’incremento più basso (+10,11%). A Napoli si concentra il 45,5% delle auto nuove iscritte al Pra in tutta la regione. Si tratta prevalentemente di modelli a benzina (8.528; +18,5% in confronto al 2022) e ...

