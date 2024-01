Meloni gne gne | il delirio di Renzi | cosa pubblica dopo l' intervista del premier

Il titolo che Giorgia Meloni non aveva digerito è di tre giorni fa: “L’Italia in svendita“, con un’accusa formulata proprio a lei, la paladina ... (secoloditalia)

"Le Meloni accovacciata come un agnellino". Sfregio-Conte : "Con me in tv? Lei lo sa..."

"Giorgia Meloni sa che in un confronto con me non avrebbe vita facile per le fesserie che racconta". Lo dice il presidente del M5s Giuseppe Conte in ... (liberoquotidiano)