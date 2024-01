Mef | Per Ita avanti con determinazione

Leggi su servizitelevideo.rai

(Di martedì 23 gennaio 2024) 19.00 "Il Governo continua connel percorso intrapreso auspicando che la Commissione decida prima del 6 giugno in modo da supportatre sviluppo e crescita di Ita Airways anche in vista della stagione estiva", lo si legge in una nota del Mef in merito all'operazione di cessione di Ita a Lufthansa sotto indagine dell'Antitrust europeo. La decisione di Bruxelles dovrà arrivare dopo "un'indagine approfondita" entro 90 giorni lavorativi, dunque entro il 6 giugno. L'indagine è motivata dai rischi per la concorrenza e i prezzi.