Medioriente e fine vita | Schlein ' smina' il percorso delle europee

Israel Defense Forces/Handout via REUTERS (Reuters) - Di seguito gli aggiornamenti sul conflitto in corso in Medio Oriente: 8,15 - Israele e Hamas ... Tuttavia le due parti rimangono in disaccordo su ...La visita di Raisi, che inizialmente avrebbe dovuto svolgersi a fine novembre, era stata rinviata al 3 gennaio ... degli Affari Esteri Antonio Tajani sarà oggi e domani in Medio Oriente, con tappe a ...Inizierà oggi da Israele e proseguirà nei territori palestinesi, in Qatar e in Turchia il viaggio in Medio Oriente del ministro degli Esteri britannico David Cameron. Lo rende noto Londra. (ANSA) ...