Medici | firmato il contratto | aumenti lordi di 290 euro | stop a camici globetrotter e a troppi straordinari

(Di martedì 23 gennaio 2024) Oltre aglipassi in avanti su orario di lavoro, pronte disponibilità, guardie mediche e sulla possibilità per le Asl di spostare i sanitari

"La sottoscrizione definitiva del contratto della dirigenza medica 2019/21 è un risultato importante per le lavoratrici e per i lavoratori del Ssn, ora però subito via alla contrattazione nelle aziend ...Roma, 23 gen. (askanews) - Aumenti in busta paga pari, in media, a circa 150 euro lordi al mese e circa 10.800 euro lordi di arretrati.SIENA. Saranno presto pubblicati i bandi per reperire medici da impiegare nei reparti di Medicina Emergenza Urgenza, Ostetricia e Ginecologia, Pediatria, ...