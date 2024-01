MEDIASET | LA PROGRAMMAZIONE NELLA SETTIMANA DI SANREMO TRA TERRA AMARA E FILM

(Di martedì 23 gennaio 2024) Cosa trasmetteràper i pochi telespettatori che non resisteranno alle sirene del Festival di? Ecco la guida tv delladal 4 al 10 febbraio 2024. Canale 5 domenica 4 febbraio vedrà in palinsesto “Lo Show dei Record” con Gerry Scotti, lunedì andrà in onda regolarmente “Grande Fratello”, il reality di Alfonso Signorini. Martedì 6 febbraio, in occasione della prima del Festival, è previsto une così mercoledì 7.raddoppia giovedì 8 e venerdì 9. Sabato un(titoli da definire). Italia 1 prevede domenica 4 febbraio, lunedì Freedom mentre martedì 6 febbraio “Le Iene”.da definire il resto della. Rete 4 tutto regolare tra talk e Quarto Grado.

