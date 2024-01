Maxi scambio Roma-Fiorentina | coinvolti anche Biraghi e Brekalo

(Di martedì 23 gennaio 2024) Le ultime sulla trattativa di calciomercato traper lotra Belotti e un calciatore viola Arrivano novità importanti sul possibiletra. Secondo quanto riportato dal Corriere di, per arrivare ad Andrea Belotti i viola avrebbero infatti offertoJosip, oltre a Jonathan Ikoné. Entrambi i nomi sembrano però non convincere i giallorossi, che hanno rilanciato chiedendo Cristiano. Vedremo se lasarà disposta a rinunciare al proprio capitano.

