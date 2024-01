Maxi incidente sull’A1 | chiuso tratto di autostrada tra Ferentino e Cassino

(Di martedì 23 gennaio 2024) Per unche ha coinvolto sei veicoli, tra cui 4 mezzi pesanti, uno dei quali si è ribaltato, sulla A1 Milano-Napoli, è stata disposta la chiusura delcompreso traverso Napoli. E’ successo nelle primissime ore del mattino di martedì 23 gennaio 2024.tamponamento – ilcorrieredellacitta.comtamponamento sull’A1, oltre 7 km di coda Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco ed il personale della Direzione 6° Tronco didi Autostrade per l’Italia. Al momento sul luogo dell’il traffico è bloccato e si registrano 7 km di coda in direzione Napoli. Gli utenti verso Napoli dopo l’uscita a ...

Per un maxi incidente che ha coinvolto sei veicoli, tra cui 4 mezzi pesanti, uno dei quali si è ribaltato, sulla A1 Milano-Napoli, è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Ferentino e ...