‘Maurizio racconta…’ | Schieder pronto per tutte le piste Ha senso la Superlega nel calcio?

Leggi su oasport

(Di martedì 23 gennaio 2024) VOTO, BORSINO E MIGLIORI DELLA SETTIMANA DELL’ITALIA Voto della settimana per l’Italia: 6,5 Borsino della settimana (chi sale e chi scende) ? S. Deromedis (skicross) ? L. Simonelli (atletica)? L. Musetti (tennis) ? Nazionale maschile sci fondo Atleta della settimana (uomo), Florian(sci alpino): perdere sulla mitica ‘Streif’ di Kitzbühel per soli cinque centesimi (dal transalpino Sarrazin) sicuramente fa male, ma ciò non toglie nulla alla splendida gara del classe 1995 di Castelrotto, che ha addirittura superato il fenomeno Marco Odermatt –terzo – di 29 centesimi. Secondo podio della carriera in World Cup, e seconda piazza d’onore consecutiva proprio sulla Streif. Secondo me,per esplodere in quasi tutti i tracciati del Circo Bianco, soprattutto quelli più tecnici. Quando troverà la continuità ...