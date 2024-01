Maturità 2024 | tutte le novità in vista

Leggi su 361magazine

(Di martedì 23 gennaio 2024) A giorni notizie più precise Mancano pochi giorni e si avranno notizie più precise sulla. tre fine gennaio saranno sciolte le riserve sulle materia per la seconda prova scritta di indirizzo e sul loro affidamento alla componente esterna della commissione. Scuola.net ha provato così a fare il punto della situazione. L’alternanza scuola lavoro requisito d’ammissione all’esameÈ molto probabile che, per poter essere ammessi all’esame di Stato, i maturandi dovranno aver svolto i PCTO (Percorsi sulle Competenze Trasversali e l’Orientamento), la vecchia alternanza scuola-lavoro, così come previsto per il proprio percorso di studi. Quindi almeno 90 ore di formazione extra-scolastica se si frequenta un liceo, minimo 150 se si è iscritti a un istituto tecnico, 210 ore di base se si è in un istituto professionale. Sa espletare nel corso dell’ultimo ...