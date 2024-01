Matteo Garrone in corsa per l’Oscar | “Io Capitano” nella cinquina finale dei film in lingua straniera

Leggi su ildenaro

(Di martedì 23 gennaio 2024) Il viaggio di Seydou continua. La storia del giovane protagonista del viaggio di fortuna dal Senegal all’Italia, narrato dain “Io”, dall’Europa arriverà anche a Hollywood, perché “Io” è entratodeiinin nomination per gli Oscar del cinema, che si svolgeranno il 10 marzo a Los Angeles. Un prestigioso riconoscimento che ildel regista romano, già vincitore del Leone d’Argento a Venezia e candidato agli Academy Awards (dove però alla fine non ha ottenuto premi), si disputerà con Perfect Days (girato dal tedesco Wim Wenders, ma di produzione giapponese), La società della nave (spagnolo, ma ambientato sulle Ande cilene), The ...