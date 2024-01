Massimo Cacciari | il quiz Il Cervellone e arte | cosa far stasera a Bergamo e provincia

Tempo di lettura: < 1 minutoGrande attesa per l’appuntamento di mercoledì 6 dicembre. Alle ore 10.30, il Cinema – Teatro San Marco di ... (anteprima24)

In un Sala dei Notari di Perugia gremita all’inverosimile (e purtroppo molti non sono riusciti ad entrare) e alla presenza di numerosi giovani, ... (giornaledellumbria)

"Una putt*** incredibile". Massimo Cacciari sbotta sul premierato (e avvisa Giorgia Meloni)

Massimo Cacciari è un fiume in piena. Il filosofo non lesina critiche al premierato, la riforma voluta dal governo Meloni per l'elezione diretta del ... (liberoquotidiano)