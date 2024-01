Maserati Quattroporte elettrica | uscita posticipata o strategia?

Leggi su tuttotek

(Di martedì 23 gennaio 2024) Pianificata per fine 2025, laavrebbe risentito di alcuni ritardi nei processi di sviluppo: queste almeno le ragioni ufficiali che ne ritarderanno la presentazione. Potrebbero esserci altri motivi? Scopriamolo insieme! L’obiettivo di diventare un marchio 100% elettrico entro il 2030 non è stato messo in discussione, ma la casa del Tridente sembra avere ancora molti dubbi riguardo la formula vincente per la nuova. La grande ammiraglia di lusso è infatti un modello che riveste da sempre un ruolo chiave nelle vendite del marchio e che necessita di prestazioni all’altezza di questo compito. La definizione della power unit costituisce già di per sé un problema non da poco: anche sedispone ...