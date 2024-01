Mars To Liverpool è il nuovo singolo di Liam Gallagher con John Squire dopo Just Another Rainbow

...in una emozionante cover di "Life On" di David Bowie. Il pianista, tuttavia, si concentra principalmente su una selezione dei brani meno conosciuti del songbook del quartetto di, ...... ma a rappresentare il Paese delle Aquile afu Albina e la famiglia Kelmendi con 'Duje', ... italo - albanese grande favorita per la vittoria con il brano '' ed accompagnata dal direttore ...US space agency NASA has proposed to develop a new mobility Mars exploration platform that will use solar energy to explore the Red Planet.The Manchester legends have shared the next cut to be taken from their forthcoming joint album and confirm it will be released on Friday.