Mario Sechi | il capitalismo a spese nostre

(Di martedì 23 gennaio 2024) Quando Sergio Marchionne arrivò al vertice della Fiat, nel 2004, l'azienda di Torino era “era tecnicamente fallita, se il fallimento significa non avere i soldi in casa per pagare i debiti. Perdevamo 2 milioni al giorno, non so se mi spiego” (intervista di Marchionne a Repubblica, 18 gennaio 2011). Fu il genio dell'uomo di Chieti, a salvare l'impresa, i posti di lavoro, la cassaforte della famiglia. Marchionne a soli 66 anni muore in una clinica di Zurigo il 25 luglio del 2018, una scomparsa funesta per i destini industriali dell'Italia, perché Marchionne era la stella del mercato dell'auto, la figura carismatica che indica la via, anticipa i trend, guida la trasformazione. In quella torrida estate, mentre il mondo intero lo ricorda come un gigante, in Italia c'è chi tira un sospiro di sollievo (politici, sindacalisti, giornalisti), pensando di essersi sbarazzati di un tipo scomodo, uno ...