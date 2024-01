Marianella | «Inter-Juventus è il duello italiano! Impegni diversi»

Leggi su inter-news

(Di martedì 23 gennaio 2024)torna a quello che ci aspetterà da qui in avanti, ossia la lotta per il titolo fra. Il giornalista, in unvento a Sky Sport 24, guarda anche il calendario immediato. CORSA CHIUSA – Massimoesclude che il Milan possa insidiare: «Penso che siano le sole due squadre che possano competere per lo scudetto. Il fatto che sia il derby d’Italia aiuta a creare l’evento ancora di più, però è una realtà.sono le due squadre più forti, stanno entrambe facendo molto bene e si stanno rinforzando sul mercato. Penso che fino alla fine della stagione ci faranno divertire: è un grande, è ilper il titolo e sono le protagoniste che ...