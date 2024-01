Maria Sole Tognazzi | Dieci minuti | il mio film al femminile

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 gennaio 2024) È proprio così, le sfide tra abbandono e rinascita sono importanti. Ce lo racconta lo splendidodi, un vero coupe de froide diretto da una regista che non delude mai. Insieme a Francesca Archibugi firma la sceneggiatura fatta di mille sfumature e di attimi che ti appartengono. Liberamente ispirato al romanzo omonimo di Chiara Gamberale, racconta la storia di una giovane donna, Bianca (Barbara Ronchi), che improvvisamente viene lasciata dal suo compagno (Alessandro Tedeschi). Per Bianca è finito tutto quel mondo che si era costruita: il grande amore…Ma era esistito davvero, o era frutto della fantasia di una donna che non riusciva a guardare cosa realmente accadeva oltre l'uscio di casa? Però, gli uomini che mascalzoni! Lo diceva già Mario Camerini in un suodel ‘32 (quando ...