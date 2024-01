Mare Fuori 4 | non solo il promo ufficiale | tutte le novità

Leggi su velvetmag

(Di martedì 23 gennaio 2024) Manca sempre meno al debutto di4: nel frattempo, è stato diffuso ildel nuovo, attesissimo, capitolo. La serie si appresta a fare il suo esordio in streaming su RaiPlay e in chiaro su Rai Due: di seguito, lesvelate dal4 è ormai in dirittura di arrivo. La serie nostrana, baciata dal successo soprattutto dopo essere stata aggiunta sul catalogo di Netflix, proseguirà con i nuovi episodi, che assisteranno all’addio di diversi personaggi. La terza stagione ha difatti concluso la storyline di Filippo O Chiattillo, Naditza e Paola, interpretati rispettivamente da Nicolas Maupas, Valentina Romani e Carolina Crescentini. Cosa svela ildi “...