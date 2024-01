Marco Predolin | chi sono i tre figli avuti da due donne diverse

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 23 gennaio 2024), nel corso della sua turbolenta vita sentimentale, ha avuto treda due. Il conduttore televisivo, radiofonico e imprenditore italiano, si è sposato ben due volte ed è padre di Alan, Gilda e Bianca.ha instaurato uno splendido legame con tutti e tre i, anche se le difficoltà chiaramente nonmancate nel corso degli anni, per via della vita sentimentale turbolenta del conduttore, oltre al notevole distacco generazionale tra il primoo e le ultime due. Tutti e trenati prima della sua relazione con l’attuale moglie Laura Fini, con cui si è sposato nel 2019. In un’intervista rilasciata al magazine Nuovo Tv, a proposito del rapporto coi ...