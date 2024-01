Mar Rosso | la minaccia degli Houthi | “Attacchi Usa e Gb non saranno senza risposta”

L’Europa scende in campo per tentare di contenere gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso . La coalizione tra Italia , Francia e Germania prende forma ... (ildifforme)

Roma 23 gen – Difficile dare torto alle principali economie europee circa la necessità di intervenire in qualche maniera nel Mar Rosso , dove come è ... (ilprimatonazionale)

Il rallentamento del traffico marittimo si traduce anche in danni per alcune componenti forti della nostra economia: sono a rischio 500 milioni di euro che rappresentano l’export di produzione agricol ...Lo sottolinea, dati alla mano, Lapam Confartigianato, fondando le proprie considerazione sulle analisi compiute dall’ufficio studi dell’associazione: «L’allargamento al Mar Rosso della crisi in Medio ...Basti pensare alla recente crisi del Mar Rosso oppure all’indagine antidumping sui distillati europei da parte della Cina, aspetti che potrebbero incidere in maniera importante anche sull’export ...