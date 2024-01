Manuel Bortuzzo e Lulù sono tornati insieme? L’indizio scatena i fan

(Di martedì 23 gennaio 2024) Ritorno di fiamma traSelassie? I fan notano un dettaglio e si accende il gossip sulla coppiaSelassie? Un indizio nelle scorse ore hato letteralmente i fan della coppia nata nel corso del GF Vip 6. I due sipoi lasciati poco dopo la fine del reality, ma in altre occasioni si era vociferato di un possibile ritorno, che stavolta sembra lasciare ancora meno dubbi rispetto al passato. LEGGI ANCHE: Cecilia Rodriguez parla di matrimonio e di un possibile figlio Nei giorni scorsi, nel corso di una diretta su TikTok in cui si stava truccando, al polso diSelassiè è spuntato un braccialetto con delle pietre ...

