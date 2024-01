Manuel Bortuzzo e Lulù | ritorno di fiamma | un indizio fa discutere

Leggi su tvzap

(Di martedì 23 gennaio 2024) Personaggi TV. All’occhio attento dei fan non sfugge niente. Pare che nelle ultime ore abbiano notato un paio di coincidenze sui profili social diSelassie che darebbe da pensare che i due siano tornati insieme. Chi segue la coppia dai tempi del Grande Fratello insinua che si starebbero addirittura frequentando in gran segreto. Ma le prove non mentono. Ecco cosa è venuto fuori in poche ore. Leggi anche: “La state ammazzando”. Belen rompe il silenzio su Chiara Ferragni Leggi anche: “Amici”, Mew rompe il silenzio: il motivo dell’addio al programmasono tornati insieme? Gli indizi Tutto nasce qualche giorno fa, quandohanno pubblicato una foto in contemporanea dello stesso tramonto. ...