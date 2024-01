Mantovano | esiste un antisemitismo diffuso e violento

Leggi su agi

(Di martedì 23 gennaio 2024) AGI - "La data del 27 gennaio, e quello che questa data significa per tutti noi, quest'anno non può prescindere da un'altra data nella quale si è consumato un evento tragico da cui ha preso avvio una guerra che non accenna a ricomporsi, e la data a cui faccio riferimento è quella del 7 ottobre. Non intendo parlare dell'aggressione di Hamas, della reazione di Israele, degli effetti che tutto questo sta provocando in un'area geografica che si allarga progressivamente. Intendo dire che questi eventi sono stati l'occasione per far emergere unche, che è, che si sta manifestando in un modo anche. Vi è un'intollerabile sovrapposizione tra le critiche, in sè legittime al governo di Netanyahu, e l'individuazione delle comunita' ebraiche in giro per il mondo quali presunte complici di ...