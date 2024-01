Manfredini | “Auteri ha portato serenità | crediamo nel nostro sogno”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Prima da titolare in stagione per Nicolò, chiamato a sostituire il febbricitante Alberto Paleari. Il numero dodici del Benevento ha risposto come sempre presente, in un derby non bello ed entusiasmante ma che ha premiato ugualmente i giallorossi. Deciso il colpo di testa di Berra e il rigore sbagliato da Curcio, episodi commentati nel post partita dall’estremo difensore della Strega. Vittoria – E’ stata una partita tosta, contro un avversario di valore. Siamo stati anche fortunati, ma queste tre partite ci stanno dando consapevolezza e possiamo ancora lottare per il. Titolare – E’ difficile per un portiere subentrare dopo così tanto tempo, è complesso. Il lavoro che stiamo facendo giorno dopo giorno e l’aiuto dei miei compagni indicano che siamo sulla strada ...