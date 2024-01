Mancano viti su un’ala dell’aereo di linea diretto a New York | tragedia sventata grazie all’occhio attento di un passeggero

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 gennaio 2024) Mancavano pochi minuti al decollo quando uno dei passeggeri seduti a bordoin partenza da Manchester con destinazione New, guardando fuori dal finestrino, si è accorto che mancavano 4sull’ala e ha subito lanciato l’allarme. Così Phil Hardy, 41 anni, è diventato un eroe: l’uomo si è infatti accorto che non c’erano 4critiche su un pannello dell’ala sinistra, proprio sotto il suo finestrino e, preoccupato, ha chiamato gli assistenti di volo, facendo notare la cosa. “Ho pensato che fosse meglio parlarne con un assistente di volo, non era sicuro fare un viaggio transatlantico in quelle condizioni”, ha spiegato Hardy all’agenzia “Kennedy News”. La compagnia aerea, la Virgin Atlantic, ha sottoto che, secondo le specifiche tecniche, la mancanza di quattro...