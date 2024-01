Manageritalia | parte da Bologna ' Managing for inclusion' per certificazione di genere

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 gennaio 2024), 23 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Aiutare le imprese e i manager a realizzare luoghi di lavoro sempre più sostenibili e inclusivi, percorsi di carriera capaci di annullare il divario die la disparita salariale a parità di mansioni nonché facilitare un più ampio e agevole accesso ai fondi nazionali e agli sgravi fiscali messi a disposizione per le pmi. Sono questi alcuni degli obbiettivi di 'for' il percorso ideato daEmilia Romagna in collaborazione con Ordine dei dottori commercialisti, Ordine dei consulenti del lavoro, Unioncamere, Cida e Hub del territorio per accompagnare le piccole e medie imprese all'ottenimento delladi. 'For' è un vero e ...