Maignan ha ragione | non è cambiato nulla | neanche dopo il protocollo firmato da Casini The Athletic

(Di martedì 23 gennaio 2024) Lo scorso sabato il portiere del Milan Mikeè stato vittima di insulti razzisti a Udine. Thene scrive a proposito: “Mikeha tolto i guanti e ha camminato lungo il tunnel al Blue energy Stadium. Non aveva intenzione di tornare in campo. Ha giocato in Italia per due stagioni e mezzo. Ogni anno è vittima di insulti razziali. In Sardegna, a Torino e, sabato sera, a Udine. Hanno letto un messaggio diffondendolo in tutta la struttura, chiedendo ai responsabili di farla finita. Ma è stato ignorato. Quandoè andato a recuperare palla dietro la sua porta, è stato di nuovo insultato. Quando è arrivato a bordo campo, i suoi compagni di squadra (che indossano la terza maglia del Milan, il cui design è parte degli sforzi del club per promuovere l’inclusività) si sono precipitati a sostenerlo. ...